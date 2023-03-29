الانواء الجوية: كتل هوائية باردة تدخل اجواء العراق خلال الساعات المقبلة

2023/03/29 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت ‏الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاربعاء، تقريرها الخاص بتأثر البلاد بانخفاض في درجات الحرارة ولمدة ثلاثة ايام ابتداء من يوم غد الخميس.وذكرت الهيئة بحسب تقريرها الذي تابعه […]

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