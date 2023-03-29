سيارات الوقود.. موافقة أوروبية نهائية على

2023/03/29 | 15:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت دول الاتحاد الأوروبي موافقة نهائية، الثلاثاء، على حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري، اعتبارًا من العام 2035، بعد تخلي ألمانيا عن تحفظاتها.

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