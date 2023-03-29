آمال إسماعيل ملهمة التعلّم في مصر.. بدأت الدراسة بعد الزواج وحصلت على الماجستير بعمر الـ80 عامًا

2023/03/29 | 15:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُحرم بعض السيدات من استكمال التعليم، أو قد تتوقفن عنه بعد الزواج والإنجاب لانشغالهن في الأمور اليومية.ولكن السيدة المصرية آمال إسماعيل لم ترض بتكرار هذا السيناريو، وبدأت رحلتها في التعلّم بعد الزواج.

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