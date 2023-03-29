القبض على مدان هارب بعد عودته من الخارج

2023/03/29 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن تمكُّنها من إلقاء القبض على مسؤولٍ سابقٍ في وزارة التجارة سبق أن تمَّ إصدار حكمين غيابيّين بحقه، وذلك بعد عودته من خارج العراق.

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