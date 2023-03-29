تطمينات حكومية بشأن موسم الزراعة الصيفي

2023/03/29 | 15:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقارير وردت يوم أمس تؤكد امتلاء سد الوند بالمياه.

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