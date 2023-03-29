السوداني يوجه بالدقة والإسراع في تنفيذ مشاريع فريق الجهد الخدمي

2023/03/29 | 15:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بالدقة والإسراع في تنفيذ مشاريع فريق الجهد الخدمي والهندسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، صباح اليوم، اجتماعاً لرئيس وأعضاء فريق الجهد الخدمي والهندسي"، مبينا ان "الاجتماع شهد استعراض المشاريع المنفذة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، ونسب الإنجاز فيها وسبل توفير التخصيصات المالية لها، والمقترحات الخاصة بمعالجة العقبات التي تواجه العمل".

وشدّد السوداني "على ضرورة إنجاز المشاريع ذات المساس المباشر بحياة المواطن اليومية"، لافتا الى "اهمية أن يبادر فريق العمل إلى حلّ مشاكل المواطنين دون انتظار التوجيهات من رئيس الوزراء".

وأشار إلى "الآلية المعتمدة في اختيار المناطق التي تُقدم لها الخدمات، والتي تعتمد على مقدار المحرومية والنسب السكانية وجاهزية المنطقة"، موجها "بالإسراع في إكمال المشاريع التي حققت نسب إنجاز عالية، وفي الوقت نفسه أن تتميز الأعمال بالدقة والنزاهة، وألّا تشوبها أية شائبة فساد أو انحراف عن الأهداف الرئيسة".

يُشار إلى أن عدد المشاريع المنفذة، وقيد التنفيذ في بغداد والمحافظات، بلغ 54 مشروعاً، حصة بغداد منها 29، وفي الديوانية 10 مشاريع، وميسان 10 مشاريع أيضاً، فيما بلغ عدد المشاريع في محافظة المثنى 5.

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