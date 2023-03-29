المالية تستحدث نحو 5 الاف درجة وظيفية لتثبيت العقود

2023/03/29 | 15:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة المالية، الاربعاء، أن دائرة الموازنة استكملت اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "العدد الاجمالي بلغ ٤٨٢٤ درجة ، وكالآتي :ـ

• وزارة الاعمار والاسكان / المركز / ٥

• محافظة صلاح الدين / الادارة المحلية / ١٢٤٥

• دائرة صحة الانبار / ١٥٠

• وزارة العدل / دائرة كتاب العدول / ٩

• جامعة الفرات الاوسط التقنية / ٣١

• جامعة كربلاء المقدسة / ٣

• جامعة كركوك / ١١

• جامعة ديالى / ٨

• جامعة البصرة للنفط والغاز / ٤٠

• دائرة التدريب المهني / البصرة / ١

• ديوان محافظة واسط / ١٢

• الجامعة التكنولوجية / ٢١

• المركز الوطني لادارة الموارد المائية / ١٣

• مجلس محافظة واسط / ٧

• هيئة مشاريع الري والبزل / ١٢٨

• المؤسسات البلدية لمحافظة كربلاء / ١٤٥٥

• شركة الصناعات التعدينية / ١٠٤

• شركة تسويق الادوية والمستلزمات الطبية / ٧

• صندوق الاسكان العراقي / ١٣٣

• شركة ابن ماجد العامة / ٣٤٨

• شركة الرشيد للمقاولات الانشائية / ٥٨

• مديرية زراعة كربلاء / ٢٦

• دائرة التسجيل العقاري / ١٠

• البلديات العامة لمحافظة البصرة / ٣٧٦

• المؤسسات البلدية لمحافظة ذي قار / ٣٥٦

• دائرة العيادات الطبية الشعبية / ٥

• الشركة العامة لتجارة الحبوب / ٢٢

• الشركة العامة للحديد والصلب / ٢٤٠

ولفتت الى أن "اجراءات الإستحداث إستناداً الى قراري مجلس الوزراء المرقمين (٢٣٠٦٧) و (٢٣٠٦٦) لسنة ٢٠٢٣ ، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢".

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