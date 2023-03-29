السوداني يؤكد ضرورة إنجاز المشاريع ذات المساس المباشر بحياة المواطن اليومية

2023/03/29 | 15:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإنجاز المشاريع ذات المساس المباشر بحياة المواطن اليومية.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان أن “السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً لرئيس وأعضاء فريق الجهد الخدمي والهندسي”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع شهد استعراض المشاريع المنفذة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، ونسب الإنجاز فيها وسبل توفير التخصيصات المالية لها، والمقترحات الخاصة بمعالجة العقبات التي تواجه العمل”.

وشدّد السوداني على “ضرورة إنجاز المشاريع ذات المساس المباشر بحياة المواطن اليومية، وعلى فريق العمل أن يبادر إلى حلّ مشاكل المواطنين دون انتظار التوجيهات من رئيس الوزراء”.

وأشار إلى “الآلية المعتمدة في اختيار المناطق التي تُقدم لها الخدمات، والتي تعتمد على مقدار المحرومية والنسب السكانية وجاهزية المنطقة”.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بـ”الإسراع في إكمال المشاريع التي حققت نسب إنجاز عالية، وفي الوقت نفسه أن تتميز الأعمال بالدقة والنزاهة، وألّا تشوبها أية شائبة فساد أو انحراف عن الأهداف الرئيسة”.

يُشار إلى أن عدد المشاريع المنفذة، وقيد التنفيذ في بغداد والمحافظات، بلغ 54 مشروعاً، حصة بغداد منها 29، وفي الديوانية 10 مشاريع، وميسان 10 مشاريع أيضاً، فيما بلغ عدد المشاريع في محافظة المثنى 5″.

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