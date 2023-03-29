تفاصيل قصة

2023/03/29 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الاربعاء، عودة فتاة الى أهلها بعد فراق دام ثلاثين عاماً في محافظة نينوى.

وذكرت المجتمعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام بمحافظة نينوى من لم شمل فتاة بإسرتها بعد مضي اكثر من ثلاثين عاماً على افترقها عنهم نتيجة قيام والدها ببيعها لاحدى الاسر مقابل مبلغ مالي"ز

واضافت أنه "جرى التواصل مع العاملين في مديرية الأحوال المدنية إثر مناشدة تقدمت بها الفتاة لاستحصال هوية أحوال شخصية لها، وبعد الوصول الى صورة قيد ذويها جرى البحث والتحري عن عنوانهم، أسفر البحث عن التعرف على ذويها وتسليمهم إياها اصوليا، وسط أجواء مشحونة بالعواطف الجياشة بين الفتاة وأسرتها".

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