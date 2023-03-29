2023/03/29 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PdeYOkQ2DSM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ديالى تستفيق على مجزرة جديدة .. و بغداد تتحرك لتدويل ملف المياه | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ديالى تستفيق على مجزرة جديدة .. و بغداد تتحرك لتدويل ملف المياه | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).