2023/03/29 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: PdeYOkQ2DSM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ديالى تستفيق على مجزرة جديدة .. و بغداد تتحرك لتدويل ملف المياه | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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