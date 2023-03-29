2023/03/29 | 16:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم الأربعاء، العراق يتطلع إلى مزيد من التعاون مع صندوق النقد الدولي.وذكر بيان للمالية تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “وزيرة المالية استقبلت المدير […]

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