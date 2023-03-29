غرامات وعقوبات.. اتحاد الكرة يصدر عدداً من القرارات

2023/03/29 | 16:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول مباراة يخوضها في جدول مباريات الدوري ضمن مدة العقوبة.

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