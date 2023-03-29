ثورة تكنولوجية.. طباعة ثلاثية الأبعاد داخل جسم الإنسان

2023/03/29 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طور فريق من مهندسي الطب الحيوي في أستراليا روبوتًا مرنًا صغيرًا يمكن استخدامه لطباعة المواد الحيوية ثلاثية الأبعاد مباشرة داخل جسم الإنسان، وهو ما قد يسدي خدمة كبيرة للأطباء والمرضى، وفق وكالة رويترز.

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