وزارة تعلن الشروع باجراءات توزيع قطع اراض لمنتسبيها في بغداد

2023/03/29 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الاربعاء، الشروع باجراءات توزيع قطع اراض لمنتسبيها في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان أن "هيئة الرأي في الوزارة قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٩ آذار ٢٠٢٣ الشروع باجراءات تهيئة الاراضي واستكمال الاجراءات الادارية والقانونية لتمليكها الى الموظفين".

وأوضحت أن المشمولين هم موظفي "مقر الوزارة والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية والشركة العامة للبريد والتوفير العاملين في بغداد".

وأكدت على "التوجيهات السابقة لمدراء المديريات في المحافظات بالحصول على قطع اراضي وتوزيعها للموظفين اصوليا".

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