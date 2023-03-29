المالية تحث شراك خبراء دوليين في عملية تطوير أداء القطاع المصرفي

2023/03/29 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكدت وزير المالية طيف سامي محمد، اليوم الأربعاء، تطلع العراق إلى مزيد من التعاون مع صندوق النقد.

وقالت وزارة المالية في بيان إن " وزير المالية طيف سامي محمد استقبلت، اليوم، المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات"، مبينة ان "اللقاء ناقش عدد من الملفات ذات الصلة بإطار التعاون المشترك بين الجانبين، ابرزها تقديم الاستشارات الفنية اللازمة من قبل الصندوق لتعزيز خطط الاصلاحات المالية، الى جانب اشراك الخبراء الدوليين في عملية تطوير أداء القطاع المصرفي وتحسين الانظمة المحاسبية وعمل الموازنة".

وأكدت وزير المالية ان "العراق يتطلع الى مزيد من التعاون مع صندوق النقد، دعما لبرامج الحكومة الاصلاحية التي تنفذها في قطاعات المال والاقتصاد والاستثمار ومشاريع التنمية المستدامة".

فيما عبّر شبيكات عن تفاؤله "في ان يشهد الاقتصاد العراقي تحسنا في معدلات النمو السنوية وان ينعكس هذا التحسن على دعم باقي القطاعات التنموية".

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