بأشكـال جديـدة وطعـم فاخـر.. مُنتجـات ألبـان أبـو غريـب تعود إلـى السـوق العراقية

2023/03/29 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنـت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية، الاربعاء، عودة مُنتجات ألبان أبو غريب إلى السوق بعدَ إحداث تطور على مُستوى الإنتاج والنوعية والتسويق وفق عقد المُشاركة مع شركة المُتحالفون إحدى شركات القطاع الخاص العراقـي.

وقـالَ مُدير عام الشركة جعفـر كاظـم الدراجـي، في بيان إنَّ "الشركة المُشاركة أستلمت مصانع ألبان أبو غريب بشكلٍ فعلي في مطلع شهر شباط الماضي وأستطاعت خِلال هذهِ الفترة من تأهيل الخطوط والمكائن الإنتاجية وصيانة وتصليح وتشغيل بعض المكائن العاطلة وإستخدام الحليب الخام الطازج كعُنصر أساسي في العملية الإنتاجية".

وأشار الى أنَّ "الشركة المُشاركة تمكنت من زيادة حجم الإنتاج وتحسين نوعية وطعم المُنتجات إضافة إلى طرح عبوات ومُنتجات جديدة"، مؤكداً أنَّ "الشركة تُتابع وبشكلٍ يومي عمل الشركة المُشاركة وخطواتها في التأهيل والتطوير بما يُواكب مُتطلبات السوق ويُحاكي أذواق المُستهلك العراقي ويُحقق المُنافسة مع المُنتجات المُستـوردة".

مـن جانبه بينَ المُدير المُفوض للشركة المُشاركة علـي عبـد الله علـي ، أنَّ "الجودة كانت من أولويات عمل الشركة حيث قامت بإستلام الحليب الخام الطازج لتحسين نوعية وطعم المُنتجات كما تمكنت من زيادة حجم الإنتاج إلى ( ١٨ ) طن يومياً لوجبة عمل واحدة وعملت جاهدةٍ على إستعادة ثقة المُواطن العراقي بمُنتجات أبو غريب لاسيما وإنها المُنتجات التي تنفرد بخلوها من المواد الحافظة".

ولفت الى أنَّ "الشركة طرحت مُنتجات جديدة كالجبن الطري والجبن المطبوخ بالعلب المعدنية إضافة إلى طرح مُنتجات الزبدة والشنينة بحُلة جديدة فضلاً عن مُنتجات اللبن والقشطة والجبن المطبوخ بطعم رائع"، مُفصحاً عن "خُطة الشركة لطرح مُنتج الآيس كريم خِلال الأشهُر القادمة ومُعاودة إنتاج الحليب بنكهات مُختلفة وجبنة الأبطال وإحداث تغييرات كبيرة في العبوات والتصاميم وإضافة خطوط ومُنتجات جديـدة".

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