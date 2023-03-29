كيفية منع الإعلانات غير المرغوب فيها على جوال Android

2023/03/29 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غالبًا ما تعد الإعلانات التي تظهر على الجوال أو الجهاز اللوحي الذي يعمل بنظام Android إزعاجًا؛ لذا يمكنك إيقاف النوافذ المنبثقة على متصفح Chrome الافتراضي ومنع التطبيقات غير المعروفة من عرض لافتات إعلانية كاملة على التطبيقات الأخرى؛ وكذلك تعطيل خدمات الخلفية على شاشة القفل.

ويحتوي Google Chrome على مانع إعلانات لتعطيل الإعلانات المتطفلة أو المضللة.

اتبع الخطوات التالية لتمكينها على هاتفك:

– افتح Google Chrome على هاتف Android الخاص بك.– اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى وافتح الإعدادات.– عليك التمرير إلى إعدادات الموقع.-افتح النوافذ المنبثقة وعمليات إعادة التوجيه وقم بتمكين التبديل من القائمة التالية.-ارجع إلى إعدادات الموقع وحدد الإعلانات.-شغّل خاصية تبديل الإعلانات.

وإذا كنت ترغب في إزالة الإعلانات أثناء تصفح الويب فاستخدم أحد متصفحات الويب التابعة لجهات خارجية على نظام Android؛ لأن Chrome لا يدعم إضافة مانع الإعلانات على الهاتف المحمول.

ويعد كل من Samsung Internet وFirefox بديلين شائعين لـ Chrome يقدمان امتدادات لحظر الإعلانات على Android.

ويوفر Samsung Internet متجرًا ملحقًا مدمجًا لتنزيل أدوات حظر الإعلانات.



Brave هو متصفح آخر لحظر الإعلانات على نظام Android يوفر تجربة تصفح خالية من الإعلانات.

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