كاصد يطالب بإراحة جلال من حراسة «أسود الرافدين»

2023/03/29 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد محمد كاصد، حارس مرمى المنتخب العراقي الأول لكرة القدم السابق بالمستوى الذي يقدمه حارس مرمى «أسود الرافدين» جلال حسن خلال المدة الأخيرة.وقال كاصد، الذي سبق له أن زامل جلال حسن في المنتخبات العراقية، إن «جلال حسن يعد الآن أفضل حارس مرمى في العراق من دون أي جدال أو نقاش، وهو الآن يقف في الصدارة، حيث تطور مستواه وبات مستقراً، فضلاً عن ذلك أنه أصبح قائداً للمنتخب العراقي الأول، وهو جدير بالقيادة بسبب شخصيته المحبوبة وتأثيره في نفوس اللاعبين الآخرين».وأضاف أن «ما قدّمه جلال حسن في خليجي 25 في البصرة وكذلك في المباراة الودية الأخيرة أمام المنتخب الروسي كان رائعاً جداً، وهذا المستوى يعود إلى زيادة خبرته ونضوجه، وكذلك حرصه الكبير على الالتزام بالتدريب».ودعا كاصد الطاقم التدريبي لـ«أسود الرافدين» الذي يقوده المدرب الإسباني خيسوس كاساس، إلى «منح جلال حسن قسطاً من الراحة في المباريات المقبلة وزج الحارسين الآخرين أحمد باسل وفهد طالب محله، لأن الطاقم التدريبي بات مطمئناً على المستوى الذي وصل إليه جلال حسن، ولكن الحارسين الآخرين يجب أن يمنحا فرصة اللعب، لأن المنافسة الحقيقية هي من تطور مستوى حراس المرمى واللاعبين، وهذا الأمر أصبح ضرورة ملحة، فنحن مطمئنون جداً للحارس جلال حسن، لكن يجب أن نقوم بتأمين بدلائه بشكل جيد، حتى نطلع على مستواهما بشكل حقيقي».

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