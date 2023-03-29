رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل الى ابو ظبي

2023/03/29 | 16:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي

الدكتور فائق زيدان اليوم الاربعاء

الموافق 29 /3 /2023 والوفد المرافق له إلى

ابو ظبي لاجراء زيارة رسمية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الأعلى ان "رئيس المجلس و

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