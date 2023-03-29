بعد حكمين سابقين.. النزاهة تلقي القبض على مسؤول سابق في وزارة التجارة

2023/03/29 | 16:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الأربعاء، عن تمكُّنها من إلقاء القبض

على مسؤولٍ سابقٍ في وزارة التجارة سبق

أن تمَّ إصدار حكمين غيابيّين بحقه،

وذلك بعد عودته من خارج العراق.





الهيئة أشارت في بيان

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