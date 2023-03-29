تعديل الدستور ..المشروع المؤجل

2023/03/29 | 16:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

منذ ان توافق الشعب العراقي على

الدستور الدائم عام 2005 ولحد الان بقي

دون تعديل رغم المطالبات الكثيرة بذلك

فالدستور ليس نصا سماويا او عُلويا غير

قابل للتعديل، فأول من طالب بتعديله هم

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