الطائرات العراقية تقتل عدداً من الإرهابيين في كركوك

2023/03/29 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

اعلنت قيادة القوة الجوية، اليوم الاربعاء، عن تدمير اوكارٍ لأرهابيين وقتل عناصر منهم في محافظة كركوك.

وقال بيان، للقيادة، تلقته (بغداد اليوم)، انه "بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وبناءً على جهد استخباري عالي المستوى لمديرية الاستخبارات العسكرية، نفذ صقور الجو الأبطال ضربة جوية دقيقة وموجعة بواسطة طائرة F_16 ".

واضاف البيان، ان "الضربات استهدفت أوكار الإرهابيين في وادي الخاصة ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك"، مبيناً ان "العملية أسفرت عن قتل عدد من العناصر الإرهابية وتدمير اوكار لهم".

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