وثائق.. أجور مضاعفة وهدر بالمال العام في مشاريع البصرة

2023/03/29 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

تنفرد (بغداد اليوم) بكشف أسعار التبليط في محافظة البصرة وتكشف جداول الكميات (التنادر) وتضعها أمام الرأي العام.

وبحسب وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، تكشف فيها عن كيفية تسعير المتر المربع لمادة التبليط الذي تجاوز ثلاثة اضعاف سعره الحقيقي بأعلى الحالات.

وتبين الوثائق ان عملية قلع الطبقة القديمة من التبليط بأكثر من 4 آلاف للمتر المربع الواحد، وايضاً استحداث فقرة وهي تجهيز اليات التبليط !! بعشرة آلاف دينار للمتر المربع الواحد.

وبشأن عملية قلع الطبقة الترابية، تكشف الوثائق أن كلفتها بلغت أكثر من 18 ألف دينار لنصف المتر المربع الواحد، وهذا الامر استمر لحين الوصول إلى مرحلة التبليط وهي 14 ألف دينار للمتر المربع الواحد.

ومن الجدير بالذكر، ان الوثائق هي جزء من مشروع متكامل وليس مشروع محال لوحده، حيث ان عملية قلع الشارع ونصب المجاري وقلع التربة هي فقرات مدفوعة الثمن وتكرارها في نفس التندر يعني إعطاء أجور مضاعفة لذات الفقرة.

ولا يمكن إنشاء شبكات مجاري وشبكات مطرية دون قلع الشوارع، وبالتالي فإن ذكر ذات الفقرة في نفس التندر مع فقرة التبليط في مشروع مجاري القرنة يعني اعطاء اجور مالية متتالية ولنفس الفقرة.

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن هدر بالمال العام وشبهات فساد في كشوفات وعقود واسعار لمشاريع عديدة بمحافظة البصرة.

وأشارت عضو اللجنة سروة عبد الواحد، في وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم) الى "هدر بالمال العام في البصرة بقيمة 123 مليار دينار، تتعلق بعقود شراء اليات بمشاريع في المحافظة".

وكانت (بغداد اليوم) قد كشفت في 29 تشرين الثاني 2022 ومن خلال وثائق حصل عليها فريق الرصد والتقصي عن قيام محافظة البصرة بتوقيع عقد لشراء آليات تنظيف بمبالغ وصفها مختصون بـ “المهولة".

وبحسب الوثائق، فأن "العقود أظهرت أن البلدوزر، اشترته حكومة البصرة بـ 986 مليون دينار عراقي".

وللاطلاع على الوثائق التي تخص "القاطع الشمالي" اضغط هنا

وللاطلاع على وثائق "القاطع الجنوبي" اضغط هنا

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