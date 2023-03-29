رئيس مجلس القضاء الأعلى يصل إلى أبو ظبي

2023/03/29 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، إلى العاصمة الامارتية أبو ظبي في زيارة رسمية، اليوم الأربعاء.

وذكر بيان لمجلس القضاء، تلقته (بغداد اليوم)، أن الرئيس زيدان وصل إلى ابو ظبي على رأس وفد قضائي رفيع المستوى بناء على دعوة رسمية وكان في استقباله وزير العدل ورئيس القضاء الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي ورئيس المحكمة الاتحادية العليا محمد بن حمد البادي الظاهري، والسفير العراقي في ابو ظبي مظفر مصطفى.

وأضاف، أن وزير العدل ورئيس القضاء الاتحادي الاماراتي كان قد وجه دعوة إلى رئيس مجلس القضاء الاعلى لزيارة دولة الامارات العربية المتحدة لبحث اوجه التعاون المشترك في المجال القضائي بين البلدين.

وتابع، أن الوفد المرافق لرئيس المجلس ضم كلاً من رئيس الادعاء العام نجم عبدالله احمد ورئيس هيئة الاشراف القضائي ليث جبر حمزة ومدير عام الدائرة الادارية والمالية منى عبد الحسين.

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