2023/03/29 | 16:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني واصلت أسعار النفط العالمية، تعافيها، اليوم الأربعاء، متجاوزة 79 دولاراً للبرميل.ووفقاً لآخر تحديث تابعه / المركز الخبري الوطني/، سجل سعر الخام من مزيج برنت في العقود الآجلة 79.07 دولاراً للبرميل، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يتجاوز الـ 79 دولاراً للبرميل الواحد المركز الخبري الوطني.

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