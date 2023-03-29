2023/03/29 | 16:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد.وقال مراسل / المركز الخبري الوطني/إن” بورصة الكفاح المركزية في بغداد اقفلت، مساء اليوم، على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض الدولار في بغداد مع اغلاق البورصة المركز الخبري الوطني.

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