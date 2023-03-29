2023/03/29 | 16:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تقدم” الاخبارية جدول الامتحانات المهنية العامة للعام الدراسي (٢٠٢٣/٢٠٢٢) للدور الاول للفروع المهنية كافة.

التالي

منذ 42 دقيقة

أدوية سامراء تباشر إجراءاتها لتوطين الصناعة الدوائية

منذ 3 ساعات

وزارة المالية: استحداث (4824) درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة

منذ 4 ساعات

وزير العدل يصدر أمراً وزارياً بتعيين حملة الشهادات والأوائل

منذ 7 ساعات

توقعات بارتفاع درجات الحرارة في العراق

منذ 17 ساعة

مع ارتفاع الأسعار..



الجفاف وقلة الدعم يهددان سوق الماشية في العراق

منذ 18 ساعة

النزاهة تضبط تزويراً بشركة التجهيزات الزراعية وبلدية الكوت

منذ 19 ساعة

ما كمية الاطلاقات المائية من تركيا الى العراق خلال شهر؟ خبير يُجيب

منذ 20 ساعة

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين الكترونيا

منذ 21 ساعة

الموارد: تركيا باشرت بزيادة إطلاقات دجلة وتحسن في الواقع المائي

منذ 21 ساعة

التربية: لم نسجل أي انهيار لمدرسة في موجة الأمطار الأخيرة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول الامتحانات المهنية العامة للدور الاول للفروع المهنية كافة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول الامتحانات المهنية العامة للدور الاول للفروع المهنية كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).