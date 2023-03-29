أسعار النفط تعاود الارتفاع.. برميل برنت يتخطى 79 دولاراً

2023/03/29 | 16:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصلت أسعار النفط العالمية، تعافيها، اليوم الأربعاء، متجاوزة 79 دولاراً للبرميل.

وسجل سعر الخام من مزيج برنت في العقود الآجلة 79.07 دولاراً للبرميل، وكان قد أغلق أمس عند 78.14 دولاراً.

وبلغ سعر الخام الأميركي 74.15 دولاراً للبرميل، وأغلق أمس عند 73.20 دولاراً.

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