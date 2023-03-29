لماذا قدمت

2023/03/29 | 17:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّمت نقابة المهن التمثيلية بلاغًا للنائب العام ضد الداعية السلفي حاتم الحويني، تتهمه بــ"التطاول على الفنانين وصناع المسلسلات المصرية"، مرفقا به صور منشورات كتبها ضد عدد من الممثلين، وكذلك انتقاده مسلسل الإمام الشافعي، الذي يجسد حياة الإمام محمد الشافعي.

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