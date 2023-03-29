النقل النيابية: سنستضيف المسؤولين بمحافظة النجف لمناقشة الخروقات بعمل المطار

2023/03/29 | 17:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئيس لجنة النقل و الاتصالات النيابية ، زهرة البجاري، اليوم الاربعاء، ان لجنتها قررت استضافة محافظ النجف و رئيس سلطة الطيران المدني ومدير مطار النجف لمناقشة الملفات الخاصة بعمل المطار .و ذكر بيان للمكتب الاعلامي للبجاري ، ان لجنة النقل و الاتصالات النيابية قررت استضافة محافظ النجف ورئيس سلطة الطيران المدني و مدير […]

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