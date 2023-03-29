وزير النفط يعلن بدء عمليات استثمار الغاز من حقل عكاز الغازي بمعدل 60 مقمق يومياً

2023/03/29 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، بدء عمليات استثمار الغاز من حقل عكاز الغازي بمعدل 60 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) يومياً..



يتبع

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