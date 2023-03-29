أسواق بغداد وكردستان تغلق على انخفاض بأسعار الدولار

2023/03/29 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل .

وقال مصدر مطلع، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد أغلقت، مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 153000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح اليوم 154200 دينار.

واشار المصدر الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار، وسعر الشراء 152500 دينار مقابل 100 دولار.

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