2023/03/29 | 17:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الرابع.. محافظ الديوانية يوجه بتعطيل دوام المدارس بمركز المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/29 | 17:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الرابع.. محافظ الديوانية يوجه بتعطيل دوام المدارس بمركز المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الرابع.. محافظ الديوانية يوجه بتعطيل دوام المدارس بمركز المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).