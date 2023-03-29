العمل تعلن تلقيها اكثر من (٢٩٣) الف طلب شمول من فئتي النساء واليتامى

2023/03/29 | 17:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية

السيد احمد الاسدي ان هيئة الحماية

الاجتماعية تلقت (٢٩٣٨١٨) طلبا للشمول

بالحماية الاجتماعية عبر الموقع

الالكتروني للوزارة.

من جانبه اكد رئيس هيئة الحماية

الاجتماعية

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