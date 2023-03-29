عودة 30 نازحاً ايزيدياً و 31 عائلة اخرى ستغادر المخيمات في الايام القليلة المقبلة الى قضاء سنجار

2023/03/29 | 18:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – خاص أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ، عن عودة (30) نازحاً ايزيديآ من مخيم بيرسفي 1 التابع الى قضاء زاخو بمحافظة دهوك الى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى طوعياً .‏ وبينت الوزارة أن” العودة جاءت بعد أخذ كافة الإجراءات اللوجستية لتسهيل عودتهم بالتعاون والتنسيق مع مديرية اسايش زاخو ومنظمة الهجرة …

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