اكثر من 20 عائلة ايزيدية تغادر العراق

2023/03/29 | 18:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – خاص بعد فترة من التوقف باشرت القنصلية الاسترالية اعمالها في برنامج الهجرة لضحايا داعش و ذويهم من الايزيديين اللذين تم اضطهادهم من قبل تنظيم داعش عام 2014 في قضاء سنجار شمال شرق العراق.و كانت هذه العوائل قد سجلت في الاعوام السابقة و بعد أحداث 2014 و عدم شعورهم بالامان هو السبب الرئيسي …

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