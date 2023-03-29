من العينين إلى الأطراف السفلى.. ماذا يحدث حين يتعرض الإنسان لضربة البرق؟

2023/03/29 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصيب البرق حوالي 240 ألف شخص عبر العالم، سنويا، أغلبهم يعانون من عدة مضاعفات، أبرزها النوبات القلبية، أو صعوبات مزمنة في التنفس.

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