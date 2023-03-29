2023/03/29 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت غوغل خلال مؤتمر BETT التقني الأخير عن العديد من الميزات والتعديلات الجديدة التي ستدخلها على متصفح Chrome ليصبح أكثر فائدة وعملية بالنسبة لمستخدمي الإنترنت.وتبعا لغوغل فإن التحديث القادم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوغل تمنح متصفح “كروم” ميزات جديدة ومهمة المركز الخبري الوطني.

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