2023/03/29 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد، اليوم الأربعاء، بتعطيل دوام المدارس غدا الخميس بمركز المحافظة.وذكرت المحافظة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إن “محافظ الديوانية ميثم عبد الإله […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوانية تعطل الدوام الرسمي للمدارس غداً الخميس المركز الخبري الوطني.

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