2023/03/29 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صناعة العراق ..كنوز ضائعة ومعادن متبخرة | لقاء وزير الصناعة | باسم الشعب مع نجم الربيعي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صناعة العراق ..



كنوز ضائعة ومعادن متبخرة | لقاء وزير الصناعة | باسم الشعب مع نجم الربيعي قناة التغيير الفضائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صناعة العراق .. كنوز ضائعة ومعادن متبخرة | لقاء وزير الصناعة | باسم الشعب مع نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صناعة العراق .. كنوز ضائعة ومعادن متبخرة | لقاء وزير الصناعة | باسم الشعب مع نجم الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).