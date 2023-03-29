النفط تعلن بدء عمليات استثمار الغاز في حقل عكاز بمعدل 60 مقمق يومياً

2023/03/29 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، بدء عمليات استثمار الغاز في حقل عكاز بمعدل 60 مقمق يوميا.

وقال بيان للوزارة إن" عبد الغني أكد في برقية رفعها لرئيس الوزراء أن الجهد الوطني المتمثل في شركة نفط الوسط والجهات الساندة قد تمكن من استثمار الغاز الحر من أربع آبار في حقل عكاز الغازي وضخ هذه الكميات لتشغيل محطة كهرباء عكاز الغازية لتوليد (90-95) ميكاواط".

وأشار عبد الغني إلى" قيام شركة المشاريع النفطية بتنفيذ مد إنبوب بطول 30 كيلومتراً لنقل الغاز عبره إلى محطة كهرباء عكاز الغازية".

وشدد وزير النفط على" أهمية هذا الإنجاز الذي تحقق بالجهد الوطني وبالإمكانيات المتاحة"، لافتا إلى، أنه" يأتي انسجاماً مع خطط الوزارة والبرنامج الحكومي".

من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون الغاز باسم محمد خضير، أن" الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الوسط قد وضعت التصاميم المطلوبة لمنشآت استثمار الغاز من أربع آبار للغاز الحر"، مبينا، أن" الجهد الوطني نجح في وزارة النفط باستثمار أكثر من (60) مقمق قابلة للزيادة مستقبلا".

وأكد مدير عام شركة نفط الوسط قدوري سليم، أن" الشركة بدأت عمليات ضخ الغاز، أمس الثلاثاء، إلى محطة كهرباء عكاز الغازية، والمباشرة بتوليد (90-95) ميكاواط، مشيداً بجهود العاملين الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل تحقيق هذا الإنجاز".

بدوره، بين المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، أن" هذا الإنجاز يعد رسالة إيجابية مهمة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في حقل عكاز الغازي والرقع الاستكشافية في المنطقة الغربية، التي تنوي الوزارة الإعلان عنها خلال هذا العام"، مؤكدا على جدية الحكومة والوزارة بتوفير البيئة المناسبة لاستثمار الحقول والرقع الاستكشافية.

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