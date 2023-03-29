إصابة أربعة عمال بمجاري البصرة بسبب انفجار

2023/03/29 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصيب أربعة من عمال المجاري في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء.

وذكرت مديرية مجاري البصرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،ان "أربعة من عمال من منتسبي المديرية أصيبوا بجروح بسبب انفجار خرطوم لإحدى سيارات الضغط (الصاروخية) في منطقة 5 ميل" وسط المدينة.

ونقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.

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