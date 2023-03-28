مقتل هشام الهاشمي: دعوات عراقية للتحقيق بمصير القاتل

2023/03/29 | 18:29 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجلت محاكمة المتهم 9 مرات خلال العام الماضي وسط شكوك عن تهريبه (فرانس برس)

أثارت وثيقة صادرة باسم وزير العدل العراقي خالد شواني تؤكد عدم وجود قاتل الخبير في الشأن الأمني العراقي هشام الهاشمي في سجون الوزارة، ردود فعل وإدانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لفتح الحكومة تحقيقاً بالملف، والكشف عن مصير القاتل ومحاكمته.

ويلف الغموض ملف محاكمة المتهم بقتل الهاشمي، أحمد عويد الكناني، وهو ضابط اعترف بالتورط في اغتيال الهاشمي في تموز/ يوليو 2020، وهو منتسب أمني في جهاز الشرطة الاتحادية، إضافة إلى عمله مع فصيل مسلح نافذ في بغداد، وقد تأجلت محاكمته تسع مرات خلال العام الماضي، وسط شكوك عن تهريبه من السجون أو محاولة ذلك.

ولم يصدر أي موقف رسمي عراقي إزاء تلك الشكوك، طوال تلك الفترة، إلا أن مواقع تواصل تداولت، أمس الثلاثاء، وثيقة مسربة تضمنت جواباً لوزير العدل خالد شواني يبلّغ فيها مجلس النواب العراقي بعدم وجود المتهم الرئيسي باغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي في سجون الوزارة.

وزارة العدل تعلن عن اختفاء قاتل "هشام الهاشمي".شايفين هيج؟! pic.twitter.com/63LTiUhjWl

— J.S.H (@jafaralaaraji82) March 28, 2023

عائلة الهاشمي من جهتها، دعت رئيس الوزراء الى التحقيق بملف "تهريب" القاتل من السجن، وقالت في بيان نقلته وكالات أنباء محلية "نشعر بالصدمة من الأنباء والتقارير التي تؤكد هروب المتهم الرئيسي في عملية اغتيال الهاشمي باعتراف واضح وصريح من وزير العدل".

وأشارت إلى أنه "إذا ما تأكد ذلك، فإن هذه جريمة أخرى تضاف إلى جريمة الاغتيال، بل هي أشد من الاغتيال، فالأول استهدف شخصية مؤثرة في الشارع العراقي أمنياً واجتماعياً، أما تهريب المجرم فهو يستهدف الدولة العراقية ويجعلها دولة من ورق لا تحمي أبناءها وغير قادرة على تحقيق العدالة"، داعية رئيس الوزراء إلى "فتح تحقيق فوري للتوصل إلى الحقائق ونشرها أمام الرأي العام".كما دعت "المنظمات الأممية وممثلة الأمم المتحدة بالعراق جنين بلاسخارت إلى الضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى المجرمين".

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، تساءل ناشطون ومدونون عن الملف، مستغربين استمرار تأجيل محاكمة القاتل، وقال الصحافي العراقي إياد الدليمي، في تغريدة له، "ما معنى أن يختفي قاتل الهاشمي؟ ما معنى ألا تعثر عليه وزارة العدل بين النزلاء؟ نموذج من العراق الديمقراطي جداً الذي بشّرتنا به أميركا قبل عشرين عاماً".

ما معنى أن يختفي قاتل الدكتور هشام الهاشمي؟ ما معنى ألا تعثر عليه وزارة العدل بين النزلاء؟ نموذج من #العراق الديمقراطي جداً الذي بشرتنا به أمريكا قبل عشرين عاماً.



pic.twitter.com/bpx3kiy2bb

— إياد الدليمي (@iyad732) March 29, 2023

الصحافي العراقي محمد الكبيسي قال في تغريدة له: "كلنا نعلم أن قاتل هشام الهاشمي تم تهريبه منذ مدة طويلة خارج العراق، وعملية تأجيل المحاكمات كانت لكسب الوقت"، معتبراً أن "تسريب الوثيقة اليوم فيه رسالة مفادها أن ملف اغتيال الهاشمي أغلق نهائياً دون محاسبة الجاني ومن يقف خلفه".

كلنا نعلم أن قاتل هشام الهاشمي تم تهريبه منذ مدة طويلة خارج العراق، وعملية تأجيل المحاكمات كان لكسب الوقت.تسريب الوثيقة اليوم فيه رسالة مفادها: ملف اغتيال الهاشمي أغلق نهائيا دون محاسبة الجاني ومن يقف خلفه.



pic.twitter.com/OS86jBnvl7

— محمد الكبيسي (@malkobaysi) March 28, 2023

أما الباحث في الشأن السياسي العراقي شاهو القرداغي، فاعتبر أن "التأجيل المستمر للقضية من قبل القضاء والغموض حول المجرم يضع الكثير من علامات الاستفهام..



لماذا يخشى الجميع من المساس بقاتل الشهيد هشام الهاشمي؟ ولماذا بقيت القضية معلقة حتى اليوم؟ أين القاتل؟".

التأجيل المستمر للقضية من قبل القضاء والغموض حول المجرم يضع الكثير من علامات الاستفهام .لماذا يخشى الجميع من المساس بقاتل الشهيد #هشام_الهاشمي؟ولماذا بقيت القضية معلقة حتى اليوم؟#قاتل_هشام_الهاشمي_وين pic.twitter.com/44O0BNSYHG

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) March 28, 2023

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل هشام الهاشمي: دعوات عراقية للتحقيق بمصير القاتل) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل هشام الهاشمي: دعوات عراقية للتحقيق بمصير القاتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).