أرامكو السعودية تضع حجر أساس مصفاة نفط عملاقة ومجمع بتروكيميائيات ضخم في الصين

2023/03/29 | 18:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وَضع حجر أساس مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات في شمالي شرق الصين، في مراسم جرت الأربعاء في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية.

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