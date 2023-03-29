العراق والكويت يرفضان أي أعمال فنية تسيء للعلاقة الثنائية

2023/03/29 | 18:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي

المؤيد ووزير الإعلام الكويتي عبد

الرحمن المطيري، اليوم الأربعاء، أي

أعمال فنية تسيء لعلاقة البلدين.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية،

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