شرح دعاء اليوم السابع من شهر رمضان المبارك

2023/03/29 | 18:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

(اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه،

وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني

فيه ذكرك بدوامه).

- في الفقرة الاولى: (اللهم أعني فيه على

صيامه وقيامه)، تبين أن الإنسان خلق وه

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