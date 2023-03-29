ترقب نيابي لإدراج الموازنة على جدول اعمال الجلسات الأسبوع المقبل

2023/03/29 | 18:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد عضو كتلة ائتلاف دولة القانون النائب محمد الصهيود، الأربعاء، ادراج مشروع قانون الموازنة للعام الجاري، مبينا ان شكل الموازنة ومضمونها يحتم التاخير في طرحها ومناقشتها ضمن اللجان النيابية.

وقال الصيهود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان “مجلس الوزراء صاغ مشروع قانون الموازنة بأسلوب جديد حيث تضمن موازنة حقيقية للعام الجاري وموازنتين لسنتين متتاليتين الا انها ليست ملزمة في حال إقرار مشروع القانون “.

وأضاف ان “رئاسة المجلس ترى بان مشروع القانون بحاجة لدراسة بعض الملاحظات السياسية والفنية التي لم تتم دراستها من قبل هيئة الرئاسة لغرض إحالتها للجان المعنية”، مشددا بان ” الأيام القليلة المقبلة سيتم ادراج مشروع قانون الموازنة للعام الجاري

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