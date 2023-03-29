تحذير.. الغبار يجتاح العراق

2023/03/29 | 18:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجب الحذر من السفر بالطرق الخارجية اثناء موجات الغبار.

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