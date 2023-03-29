2023/03/29 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - وزير العمل: صرف مكافأة مالية قدرها 50 ألف دينار للعمال المتقاعدين خلال شهر رمضان ولغاية عيد الأضحى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يعلن صرف مكافأة مالية للعمال المتقاعدين خلال شهر رمضان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يعلن صرف مكافأة مالية للعمال المتقاعدين خلال شهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).