مبكرا.. 3 منتخبات عربية إلى كأس أمم إفريقيا

2023/03/29 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

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ضمنت 6 منتخبات تأهلها مبكرا إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقررة أن تستضيفها كوت ديفوار مطلع عام 2024، منها ثلاثة عربية إضافة إلى منتخب كوت ديفورا البلد المضيف.

وبلغ كل من المغرب، الجزائر، وتونس نهائيات بطولة كأس القارة السمراء، مبكرا بعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة من التصفيات، إضافة إلى ثلاثة منتخبات أخرى وهي: بوركينا فاسو، جنوب إفريقيا والسنغال.

وفي ما يلي ترتيب مجموعات هذه المنتخبات:

المجموعة الثانية (B):

1- بوركينا فاسو – 10 نقاط

2- الرأس الأخضر – 7 نقاط

3- إسواتيني – نقطتان

4- توغو – نقطتان.

المجموعة السادسة (F):

1- الجزائر – 12 نقطة

2- أوغندا – 4 نقاط

3- تنزانيا – 4 نقاط

4- النيجر – نقطتان.

المجموعة العاشرة (J):

1- تونس – 10 نقاط

2- غينيا الإستوائية – 9 نقاط

3- ليبيا – 3 نقاط

4- بوتسوانا – نقطة واحدة.

المجموعة الحادية عشرة (K):

1- المغرب – 6 نقاط

2- جنوب إفريقيا – 4 نقاط

3- ليبيريا – نقطة واحدة

4- زمبابوي - تم ايقافه من قبل الـ"فيفا".

المجموعة الثانية عشرة (L):

1- السنغال – 12 نقطة

2- موزمبيق – 4 نقاط

3- رواندا – نقطتان

4- بنين – نقطة واحدة.

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